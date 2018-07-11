Тинькофф Банк и «Тинькофф Мобайл» запускают акцию «Приведи друзей в «Тинькофф Мобайл», в рамках которой клиенты получат бонусы за каждого нового абонента, получившего SIM-карту по их рекомендации.

Действующему клиенту Тинькофф Банк добавит 300 бонусных баллов на карту или предоставит до шести месяцев ее бесплатного обслуживания, а новый абонент «Тинькофф Мобайл», в свою очередь, получит в первом месяце выбранные им пакеты минут и гигабайтов в двойном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Для этого держателям любой карты Тинькофф Банка или абонентам «Тинькофф Мобайл» необходимо авторизоваться в мобильном приложении банка или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и выбрать для рекомендации SIM-карту Тинькофф Мобайл в разделе «Бонусы» в мобильном приложении или в разделе «Друзьям» на сайте. Затем отправить полученную ссылку другу.

Получив SIM-карту, новый клиент оператора должен воспользоваться любой услугой связи и после этого оба участника акции получат бонусы.