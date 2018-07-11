Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков предлагает найти компромисс с Telegram по вопросам безопасности и считает возможным диалог с мессенджером о его будущем в России.

«В то же время совершенно справедливо стоят задачи безопасности. Поэтому сейчас, мне кажется, есть идеальный момент для того, чтобы действительно в контакте с владельцами сервиса начать проработку решений, которые будут допустимы для всех сторон этой ситуации и которые, с одной стороны, решат задачи безопасности, с другой стороны, не приведут к окончательному закрытию действия этого сервиса на территории РФ. Простор для таких договоренностей, с моей точки зрения, существует», – цитирует РИА Новости Пескова.

«Простор для таких договоренностей, с моей точки зрения, существует», — добавил он.

Напомним, директор направления «Молодые профессионалы» в Агентстве cтратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков был назначен спецпредставителем президента по цифровизации и технологическому развитию 10 июля.