Дополнительные ресурсы от повышения пенсионного возраста в РФ в полном объеме пойдут на индексацию пенсий. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на общественном совете при Минфине РФ, передает ТАСС.

«Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд будет получать от повышения [пенсионного возраста], будут направлены на индексацию пенсий. Это ключевая тема», — сказал он.



Как ранее сообщал ТАСС, Силуанов заявил, выступая в Госдуме, что размер средней пенсии в России к 2024 году увеличится на 35% и достигнет 20 тыс. рублей.