Россия оказалась на 46-м месте в рейтинге этого года по глобальному индексу инноваций. Значение индекса составило 37,9 против 68,4 у занимающей первую строчку, как и годом ранее, Швейцарии и 15 у аутсайдера — Йемена, свидетельствуют данные сайта Global Innovation Index .

В общей сложности в рейтинге 2018 года участвуют 126 стран. В топ-десятку, помимо Швейцарии, вошли Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия. Китай оказался на 17-м месте, впервые, как указывают СМИ, войдя в топ-20. Россию в рейтинге окружают Вьетнам (45-е место) и Чили (47-е).

Годом ранее Россия была на 45-й строчке рейтинга инновационности (тогда участвовали 127 стран) с общим баллом 38,76.



Согласно данным Global Innovation Index за 2018 год, Россия находится на сильных позициях по таким блокам компонентов индекса, как образование и открытость бизнеса к инновационной деятельности. В числе отдельных составляющих индекса (вне вышеуказанных блоков), где также отмечены сильные позиции России, фигурируют легкость запуска бизнеса, доступ к информационным и коммуникационным технологиям и их использование, создание мобильных приложений.