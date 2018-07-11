Старший вице-президент Ripple по продукту Ашиш Бирла заявил, что Ripple доминирует на рынке Индии.

«Сейчас я думаю, что у нас примерно 50% рынка Индии. Включая тех, кто уже работает с Ripple и тех, кто только готовиться заключить с нами сделку. А дальше мы собираемся прийти к Wells Fargo и заявить: «Нет лучшего способа перевода денег в Индию, чем Ripple», - рассказал Бирла.

Как сообщает Altcoin , во время обсуждения Scaling and Digital Disruption in Fintech Бирла заявил, что Ripple, которой принадлежит 60% от общего количества XRP, на самом раннем этапе решила действовать через финансовые учреждения в Индии. Компания плотно сотрудничала с банками и компаниями в сфере денежных переводов с целью убедить их присоединится к RippleNet и ее сети для обработки платежей.

Также Бирла считает, что Ripple очень сильно изменилась с момента заключения своих первых сделок в Индии и теперь заключает минимум одну сделку в неделю.