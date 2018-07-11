Работа со справочником ПДЛ» пополнил состав линейки продуктов для организации взаимодействия кредитных учреждений с государственными информационными системами.

Получение информации из справочника публичных должностных лиц (ПДЛ) от «Интерфакс» и работа с этим справочником осуществляются посредством использования сервиса доступа к XML-выгрузкам данных X-Compliance. Модуль «RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ» получает данные от информационного агентства в виде XML-файлов, разархивирует их, создает список ПДЛ, поддерживает его в актуальном состоянии и формирует ответы на запросы АБС. В свою очередь, АБС банка обращается к сформированному справочнику и использует его данные для проверки клиентов на принадлежность к различным категориям ПДЛ.

«Согласно Федеральному Закону №115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, кредитные учреждения обязаны проверять своих клиентов по множеству всевозможных списков и справочников, — отметила Анна Назарова, заместитель директора по развитию департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Благодаря нашему решению при проверке принадлежности физических лиц к категориям ПДЛ у банков появится возможность не только использовать информацию, предоставленную клиентом, но и дополнительно подтверждать ее сведениями, накопленными и систематизированными в справочнике ИА «Интерфакс»».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab