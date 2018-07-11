Примсоцбанк снизил ставку рефинансирования по кредитам для малого и среднего бизнеса до 10,5% годовых. Перекредитование осуществляется на срок до 6 лет, максимальная сумма кредита – 34,7 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам Алексея Пастухова, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», для клиентов сделаны максимально выгодные условия для развития бизнеса.

«Мы не хотим, чтобы клиенты тратили средства на выплату высоких процентов прошлых лет, поэтому предлагаем снизить кредитную нагрузку, перекредитовавшись до актуальных низких ставок», - пояснил он.