Пользователи жалуются на то, что Microsoft снова перестал принимать платежи в биткоинах. Эта опция по-прежнему доступна, но они не могут ею воспользоваться.

Один из клиентов компании утверждает, что получил от службы поддержки ответ, в котором говорится, что опция оплаты в биткоинах должна была быть удалена из аккаунтов Microsoft некоторое время назад, сообщает Anycoin .

При этом пользователей Microsoft беспокоит вопрос о том, что стало с теми BTC-платежами, которые они пытались провести.

Сама компания никак не комментирует эту ситуацию. Возможно, это всего лишь сбой в платежной системе, который требует решения. Не исключено также, что Microsoft решил отказаться от поддержки криптовалюты. Пока со стороны Microsoft отсутствуют официальные заявления, пользователям рекомендуется воздержаться от использования BTC для оплаты услуг компании.