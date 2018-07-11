Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля принял решение о продаже кредитной организацией непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется банк непрофильных активов, на сумму порядка 110 млрд рублей (валовый объем). Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года, уточняется в релизе Бинбанка, распространенном в среду, 11 июля.

Согласно стратегии по работе с непрофильными активами, продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги.

«Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам», — подчеркивается в сообщении.

Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к его объединению с банком «ФК Открытие», запланированному до 1 января 2019 года.



Ранее стало известно, что акционеры «Открытия» 30 июля рассмотрят выделение из банка специальной структуры — АО «Банк Открытие Специальный» — для присоединения к «Трасту». В «Открытии» поясняли, что речь идет о выделении непрофильных активов для их передачи в Фонд непрофильных активов.