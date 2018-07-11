Возможное смягчение параметров повышения пенсионного возраста не позволит увеличивать пенсии на 1 тыс. рублей в год и обеспечить озвученные параметры роста пенсий в дальнейшем, заявил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает корреспондент РБК .

«Те параметры увеличения размера пенсий, которые мы озвучивали, а именно: возможность увеличения пенсий сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году, сформированы на основании тех подходов, которые есть прямо сейчас в законопроекте», — сказал Пудов. Он уточнил, что при сохранении текущего подхода в 2019 году ожидается рост средних пенсий для неработающих пенсионеров с 14,4 тыс. до 15,4 тыс. рублей.

«Мы не закладывали в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста», — подчеркнул заместитель министра труда и соцзащиты. «Изменение подходов к возрасту означает только одно: [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — добавил он.

Правительство предложило увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин в 2034 году — соответствующий законопроект сейчас обсуждает Госдума. Переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше).

Предложенные правительством параметры увеличения пенсионного возраста, по расчетам властей, позволят повышать пенсию в среднем примерно на 1 тыс. рублей в год. К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. рублей, говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предлагал смягчить параметры реформы, повысив пенсионный возраст для женщин не на восемь лет, а на пять. По словам Шмакова, профсоюзы «в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру». Проект пенсионной реформы обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).