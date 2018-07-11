Доля внутреннего трафика Рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы, не должна превышать 5% к 2024 году.
Минкомсвязь внесла в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика», который подразумевает более жесткие требования по информационной безопасности, пишет «Коммерсант».
Согласно предложению, показатель по доле внутреннего сетевого трафика российского сегмента Интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, сокращен до 5% к 2024 году. В утвержденном в январе 2018 года плане он составлял 10%.
Из проекта также следует, что пять базовых направлений госпрограммы дополнят новые: «Цифровое государственное управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС». Они предусматривают внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и при оказании госуслуг, создание системы финансирования прорывных проектов, а также разработку и внедрение согласованной политики стран Евразийского экономического союза в области цифровой экономики.
План также предлагает цифровую трансформацию в энергетике, строительстве, здравоохранении, промышленности, образовании, сельском и городском хозяйстве, а также на транспорте; эти направления будут курировать профильные министерства.
Минкомсвязь уже внесла проект нацпрограммы «Цифровая экономика» в аппарат правительства, сообщила изданию представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина. «Программа будет дорабатываться в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом», — отметила она.
Итоговая версия нацпрограммы должна быть представлена на рассмотрение президентского совета по приоритетным проектам до 1 октября.
Нет комментариев