Минкомсвязь внесла в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика», который подразумевает более жесткие требования по информационной безопасности, пишет «Коммерсант».

Согласно предложению, показатель по доле внутреннего сетевого трафика российского сегмента Интернета , маршрутизируемого через иностранные серверы, сокращен до 5% к 2024 году. В утвержденном в январе 2018 года плане он составлял 10%.



Из проекта также следует, что пять базовых направлений госпрограммы дополнят новые: «Цифровое государственное управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС». Они предусматривают внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и при оказании госуслуг, создание системы финансирования прорывных проектов, а также разработку и внедрение согласованной политики стран Евразийского экономического союза в области цифровой экономики.



План также предлагает цифровую трансформацию в энергетике, строительстве, здравоохранении, промышленности, образовании, сельском и городском хозяйстве, а также на транспорте; эти направления будут курировать профильные министерства.

Минкомсвязь уже внесла проект нацпрограммы «Цифровая экономика» в аппарат правительства, сообщила изданию представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина. «Программа будет дорабатываться в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом», — отметила она.



Итоговая версия нацпрограммы должна быть представлена на рассмотрение президентского совета по приоритетным проектам до 1 октября.

