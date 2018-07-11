Локо-Банк запустил для юридических лиц цифровой банк, который доступен предпринимателям в тех регионах, где финучреждение не представлено. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время услугами банка можно воспользоваться в Вологде, Ижевске, Красноярске, Рязани и Туле. До конца года планируется присоединить еще до 100 городов.



«Для реализации этого проекта была создана новая платформа. Она состоит из следующих базовых компонентов: сервиса по открытию счетов (личный кабинет, где клиент оформляет заявку с минимальным набором данных), интернет-банка и мобильного банка с единым входом и переключением между профилями компании и физлица», — рассказали в пресс-службе.

В банке отметили, что для оформления документов на встречу с клиентом приезжает менеджер. «На встрече менеджер сверит документы, сфотографирует клиента, проконсультирует по работе в приложении. После этого клиент может сразу же начать отправлять платежи», — пояснили в Локо-Банке.

Внести наличные на счет можно через партнерскую сеть, а получить выписку — в личном кабинете. Закрыть счет также можно дистанционно. В банке указали, что для обслуживания юрлиц была создана отдельная служба поддержки, которая помогает клиентам сориентироваться в вопросах 115-ФЗ.

До конца года банк планирует увеличить клиентскую базу в сегменте малого и среднего бизнеса не менее чем в пять раз. Планируется, что каждый месяц будет открываться 7—10 тыс. новых счетов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru