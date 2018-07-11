За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 5,18% и теперь составляет 6,373 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 109,2 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 08.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 6,57% до 435,00 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 43,7 млрд долларов.

Курс ripple упал еще на 4,12% за сутки. Он составляет 0,446 доллара при капитализации 17,5 млрд долларов.

Bitcoin cash подешевел на 4,69% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 695,3 доллара. Капитализация криптовалюты - 11,9 млрд долларов.

Курс EOS - 7,04 доллара. Таким образом, он снизился на 7,55% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 6,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 251,1 млрд долларов.