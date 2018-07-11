19 и 20 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоится международная конференция «Безопасность платежей #PAYMENTSECURITY 2018», которая проводится при поддержке Совета PCI SSC.
Традиционным докладчиком мероприятия является Джереми Кинг, международный директор Совета PCI SSC. В этот раз он расскажет о тех существенных изменениях в стандартах PCI, которые произошли в 2018 году.
В этом году на мероприятии будет представлена новинка: воркшоп по практической безопасности Practical Security Village. Вы сможете попробовать свои силы во взломе информационных систем, безусловно лишь в целях лучшего понимания того, как защищать свою инфраструктуру. Для участия в воркшопе необходимо зарегистрироваться на сайте.
Своё участие в конференции подтвердили многие известные докладчики, предварительная программа конференции доступна на сайте. Она составлена по принципу: максимум полезной информации и полный запрет рекламы в докладах.
В рамках конференции пройдёт традиционный авторский обучающий семинар PCI DSS Training от QSA-компании Deiteriy.
Участие в конференции бесплатное для представителей платёжной индустрии: банков, платёжных сервисов, магазинов, ресторанов, отелей, предприятий электронной коммерции, регуляторов отрасли, а также производителей платёжных решений и членов Ассоциации АБИСС.
Ждём Вас летом в городе белых ночей!
Участие в конференции бесплатное для представителей платёжной индустрии: банков, платёжных сервисов, магазинов, ресторанов, отелей, предприятий электронной коммерции, регуляторов отрасли, а также производителей платёжных решений и членов Ассоциации АБИСС.
Для участия Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
Источник: Компания Deiteriy
Нет комментариев