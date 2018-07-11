Традиционным докладчиком мероприятия является Джереми Кинг, международный директор Совета PCI SSC. В этот раз он расскажет о тех существенных изменениях в стандартах PCI, которые произошли в 2018 году.

В этом году на мероприятии будет представлена новинка: воркшоп по практической безопасности Practical Security Village . Вы сможете попробовать свои силы во взломе информационных систем, безусловно лишь в целях лучшего понимания того, как защищать свою инфраструктуру. Для участия в воркшопе необходимо зарегистрироваться на сайте .

Своё участие в конференции подтвердили многие известные докладчики, предварительная программа конференции доступна на сайте . Она составлена по принципу: максимум полезной информации и полный запрет рекламы в докладах.

В рамках конференции пройдёт традиционный авторский обучающий семинар PCI DSS Training от QSA-компании Deiteriy.

Участие в конференции бесплатное для представителей платёжной индустрии: банков, платёжных сервисов, магазинов, ресторанов, отелей, предприятий электронной коммерции, регуляторов отрасли, а также производителей платёжных решений и членов Ассоциации АБИСС.

Ждём Вас летом в городе белых ночей!

Участие в конференции бесплатное для представителей платёжной индустрии: банков, платёжных сервисов, магазинов, ресторанов, отелей, предприятий электронной коммерции, регуляторов отрасли, а также производителей платёжных решений и членов Ассоциации АБИСС.

Для участия Вам необходимо зарегистрироваться на сайте .

Источник: Компания Deiteriy