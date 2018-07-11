Коллекторы в следующем году получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу, пишут «Известия» .

Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании, уточнил изданию близкий к ЦБ источник. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.



Новация нужна, говорят эксперты, прежде всего для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий с добросовестных граждан.

«Сократится процент ошибок со стороны коллекторов при осуществлении контакта с должниками по телефону, это может снизить уровень дискомфорта для новых владельцев номеров, ранее принадлежавших должникам, что действительно случается очень часто», — отметил управляющий партнер компании Veta Илья Жарский.

Кроме того, за счет того что в коллекторских базах постепенно останутся лишь номера заемщиков, действительно вышедших на просрочку, вырастет результативность обзвонов. Коллекторы также получат возможность идентифицировать должников, представляющихся третьими лицами и избегающих контакта со взыскателем, добавил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.



Новация также позитивно скажется и на операционной деятельности коллекторской отрасли за счет оптимизации телефонии и сокращения времени телефонных переговоров.

Напомним, ЕБС заработала 1 июля 2018 года. Тогда же банки начали сбор биометрических параметров (изображений лица и голосовых слепков) в своих отделениях.