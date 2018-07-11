По предварительным данным, полученным маркетинговой службой компании Intersoft Lab из отрытых источников, фокус на поддержку регуляторных требований, обозначившийся на российском рынке бизнес-аналитики (business analytics) в 2017 году, получил дальнейшее развитие.

Прорыв обеспечили дата-центричные (data-centric) и дата-ориентированные (data-driven) инициативы Банка России. Для их решения в дополнение к традиционно применяемым CPM-приложениям (Corporate Performance Management), в том числе для выпуска регуляторной и риск-отчетности на основе корпоративного хранилища данных, начали активно привлекаться программные продукты из категории RegTech.

В результате в рейтинге наиболее востребованных CPM-задач первое место заняла автоматизация регуляторных требований. Доля таких проектов превысила 60%. На второй позиции - реализация задач, связанных с повышением операционной эффективности (37%) с помощью инструментов для подготовки аналитической, финансовой и управленческой отчетности. На третьем и четвертом местах - бюджетирование и управление прибыльностью (27 и 9%, соответственно).

Второй тренд наступившего года – размытие границ «элитарного клуба» CPM-пользователей. Так, если в прошлом году без малого две трети заказчиков (65%) являлись участниками последнего рэнкинга крупнейших корпораций России RAEX-600, то в текущем году их число сократилось до 40%.

Как и ранее, бизнес-аналитика наиболее востребована в компаниях финансовой вертикали – на них приходится порядка трех четвертей проектов, стартовавших в первой половине текущего года.

Курс на импортозамещение, наиболее заметный в банках и корпорациях с госучастием, способствует дальнейшему сохранению лидирующих позиций отечественных разработчиков (на их счету свыше 70% проектов). Так, доля компании Intersoft Lab от общего числа проектов в финансовом секторе составила 17% и свыше 60% - в банках.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab:

«Рост регулятивной нагрузки особенно в части усиления аналитики отчетных данных активизирует и без того растущий спрос на инструменты бизнес-аналитики «под зонтиком» RegTech-а. В выигрышном положении окажутся те финансовые учреждения, у которых сформирована зрелая инфраструктура данных: на ее основе они могут эффективно решать и бизнес-задачи, связанные с повышением эффективности, и адекватно отвечать на регуляторные вызовы: МСФО 9, предстоящий переход на XBRL-формат сдачи отчетности и др.».

Источник: Компания Intersoft Lab