Российский рынок начнет торги в среду снижением, это связано со снижением на 0,6-1,8% фьючерсов на мировые фондовые индексы, в том числе на MSCI развивающиеся рынки. Причина тому очередные заявления властей США о вводе новых пошлин в 10% против китайских товаров на сумму $200 млрд, ориентировочно 30 августа 2018 года. Список товаров очень широкий и умещается на 195 листах. США говорят о том, что не видят желания китайских властей пойти на уступки и поэтому грозят новыми пошлинами.

Таким образом торговая война расширяется, грозя втянуть остальные страны, что приведет к снижению объема мировой торговли. На этом фоне спрос на защитные активы повысился – доходность гособлигаций США, стран Евросоюза снизилась. Однако российский рынок получает приток иностранной ликвидности даже несмотря на торговую войну. Способствует этому дивидендный период. За прошлую неделю, фонды с фокусом на РФ завели около $152 млн на рынок. В такой ситуации, инвесторы ищут доходное место и чтоб не сильно штормило – Россия имеет два рейтинга инвестиционной категории (пусть даже последняя ступень), стабильные показатели и прогноз по макростатистике, а высокие цены на нефть в $79 за баррель относительно прошлого года играют в пользу сырьевых валют. Возможно, здесь опять будет интересен кэрри-трейд.