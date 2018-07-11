Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством. Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Эксперты уверены, что изменения дадут налоговикам возможность контролировать все средства, поступающие на счета граждан, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов, пишет «Коммерсант».

Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок — выездной и камеральной, пояснил юрист компании Taxology Алексей Артюх. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации (в данном случае 3-НДФЛ) и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя ИФНС.



«Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина», — подчеркивает Артюх. По словам управляющего партнера АКФ «Ком-Юнити» Павла Самсонова, ФНС может загрузить данные по счетам всех налогоплательщиков в программу АСК НДС-3, которая выявит лиц, возможно, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность. «В АСК НДС-3 уже загружаются сведения из загсов, что позволит из общей выборки исключить переводы между близкими родственниками», — уточнил он.

Однако, признает Артюх, пострадать могут не только незаконные предприниматели, но и, например, граждане, которые часто продают что-то на Avito или просто получают деньги на карту от третьих лиц. «Например, по тем же сделкам по продаже личного имущества могут потребоваться подтверждающие документы, свидетельские показания, — пояснил он. — Причем по сделкам за три года, предшествующие проверке».



Свои предложения налоговики направили в Минфин. В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.