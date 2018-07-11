Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) подвел итоги за первое полугодие 2018 года по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 178 млн рублей и существенно превысила результат за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Капитал банка на 1 июля 2018 года составил 8,02 млрд рублей, активы — 43 млрд рублей.

«Первое полугодие МБСП отработал с прибылью, которая сопоставима с финансовым результатом банка за весь 2017 год. Этих показателей удалось достичь благодаря продуктивной работе банка с традиционным для нас сегментом — работе с корпоративными клиентами», — сообщил председатель правления Сергей Бажанов.