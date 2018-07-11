Банк России с 11 июля отзывает лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка (регистрационный номер 2316, г. Самара), сообщает пресс-служба регулятора.

«В результате систематического проведения АО АКБ «Газбанк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, в деятельности Газбанка установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении регулятора.

Как поясняется, в течение последних 12 месяцев ЦБ 11 раз применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако, подчеркивает ЦБ, «руководством и собственниками банка не были приняты действенные меры по нормализации его деятельности».

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у Газбанка лицензии на осуществление банковских операций, резюмирует регулятор.

«Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в релизе.



В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление Газбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В соответствии с приказом Банка России в Газбанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Газбанк — участник системы страхования вкладов.