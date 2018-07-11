Дополнительные нефтегазовые доходы России за первые шесть месяцев этого года уже составили 1,7 трлн рублей, что больше половины прогнозируемой за весь 2018 год суммы (2,74 трлн рублей), рассказал «Известиям» глава Казначейства Роман Артюхин.

С этого года в России действует новое бюджетное правило. На все доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель Минфин покупает валюту и направляет ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ), там эти средства аккумулированы на отдельных валютных счетах.

Ключевым итогом реализации нового бюджетного правила Минфин называет, в частности, снижение чувствительности курсовых колебаний к динамике цен на нефть. В результате при повышенном уровне волатильности нефтяных котировок в 2017—2018 годах — от 43 до 80 долларов за баррель — колебания курса рубля по отношению к доллару сохранились в относительно узком диапазоне: от 56 до 64 рублей, отмечает ведомство.

Эксперты поддерживают желание Минфина формировать накопления ускоренными темпами: эти средства должны стать «подушкой безопасности» взамен потраченного в кризис Резервного фонда.



России удалось получить больше половины запланированных на этот год дополнительных нефтегазовых доходов благодаря довольно высокой цене на нефть, отметил директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. По его словам, спрогнозированная цифра в 2,74 трлн рублей, скорее всего, будет достигнута, а возможно, даже превышена.



Однако поступления доходов в казну неравномерны, поэтому если в первом полугодии Россия заработала дополнительных нефтегазовых доходов больше, чем планировалось, то это не означает, что во второй половине года динамика сохранится, отметила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Она подчеркнула, что при составлении прогнозов по доходам исходят из средней цены на нефть и среднего курса доллара, которые могут меняться на протяжении года. Оптимальный размер «подушки безопасности» — примерно 7% от ВВП страны, считает эксперт. Когда этот уровень будет достигнут, бюджетное правило можно будет смягчать.

Надо отметить, что 7% от ВВП России составляет порядка 7 трлн рублей. Таким образом, получается, что России нужно будет копить опережающими темпами еще три года. Предыдущий кризис показал, что «подушка безопасности» необходима. Она гарантирует исполнение социальных обязательств перед населением в случае нового экономического шока.