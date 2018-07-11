Банк «Восточный» завершил тестирование карты «Рассрочка на всё», сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



В середине июня банк запустил карту с периодом рассрочки 90 дней. По карте можно совершать покупки в любых магазинах, включая интернет-магазины, а также снимать наличные в банкоматах.

На этапе запуска проекта карту «Рассрочка на всё» можно было оформить в отделениях банка во Владивостоке, Хабаровске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Кирове, Барнауле, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске.

С 12 июля 2018 года карта рассрочки «Восточного» становится доступна в офисах во всех регионах присутствия банка.

Согласно данным за первый месяц, наиболее активно держатели карты «Рассрочка на всё» совершали операции в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, товаров для дома.

Максимальный кредитный лимит карты «Рассрочка на всё» составляет 300 тыс. рублей. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Согласно условиям продукта, период рассрочки (когда проценты за кредит не взимаются) составляет 90 дней. Сверх этого срока действует ставка 29,9%.