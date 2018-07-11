Банк России с 11 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,4442 рубля, что ниже предыдущего закрытия на 38,96 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,9365 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 58,95 копейки.

Как комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари, для рубля падение цен на нефть, безусловно, негативный фактор, но предстоящая встреча глав России и США может на время вызвать раскорреляцию между котировками пары доллар/рубль и барреля Brent.

«Курс доллара пробил поддержку на отметке 62,20 рубля. Если цена сегодня не вернется к 62,50 рубля на фоне снижения цен на нефть, то возрастут риски упасть до 60,90 рубля за доллар США. Сейчас покупателям поддержку оказывает июньский минимум на отметке 61,96 рубля. По евро в качестве целевого значения засветился уровень 72,10 рубля. Если курс евро вновь поднимется выше 72,80 рубля, то рост продолжится до 73,25 рубля», - анализирует Антонов.

«По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,3-73,8 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, неоправданно рисково выглядит лонг по паре доллар-рубль.

«Российская валюта сейчас вышла из краткосрочного боковика и все говорит о том, что пара доллар-рубль вошла в понижательный тренд, первой целью движения в котором является отметка 61,3», - поясняет эксперт.