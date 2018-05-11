Выбирая УБРиР для сотрудничества, клиенты смогут существенно экономить средства, не потеряв в объёме и качестве обслуживания.

В рамках акции при открытии счета в УБРиР предприятия получат 6 месяцев обслуживания по пакету услуг «Тест-драйв Премиум» по цене 3-х месяцев. В качестве комплимента УБРиР предоставляет всем новым клиентам бонусы для развития бизнеса - скидки и сертификаты от партнеров: бухгалтерское обслуживание, поиск персонала, реклама в интернете, юридическую помощь.

Если разделить акционную стоимость пакета «Тест-драйв Премиум» на срок его действия, то обслуживание обойдется бизнесменам всего от 19 до 29 рублей в день в зависимости от города. Но при покупке пакета можно на полгода забыть про оплату расчётных операций, получив:

Оформление пакета документов при открытии счета «под ключ»

Неограниченное количество межбанковских платежей партнерам в электронном виде

Бесплатный интернет-банк Light для управления финансами в режиме 24/7

Бесплатное смс-информирование об операциях по счету

Бесплатное подключение и обслуживание зарплатного проекта для компаний от 6 сотрудников. Выплата зарплаты в интернет-банке в несколько кликов.

Акция продлится до 31 июля 2018 года. Чтобы открыть счет, можно обратиться в любой офис УБРиР, который обслуживает бизнес-клиентов, или отправить заявку на сайте банка.

Аналитики финансового рынка неоднократно признавали Уральский банк реконструкции и развития одним из выгодных банков России для обслуживания бизнеса. Так, в январе 2018 года, УБРиР вошёл в ТОП-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов и компаний В2В-сегмента в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным агентства, обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. Кроме того, в прошлом году УБРиР получил премию «Лучшая банковская программа для МСП - 2017» по расчетно-кассовому обслуживанию по результатам федерального конкурса Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой меркурий». По версии аналитического агентства Markswebb интернет-банк Light вошел в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.