Верховный суд Татарстана в пятницу продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину еще на три месяца — до 16 августа, сообщил РИА Новости представитель суда.

Мусин был заключен под стражу Советским районным судом Казани 3 марта 2017 года по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. До 26 марта он содержался в СИЗО-2 в Казани. За время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь в медчасти СИЗО, трижды был госпитализирован. Кроме того, расследование по четырем эпизодам было завершено, дело по ним выделено в отдельное производство. Обвиняемый в полном объеме признал вину в данных инкриминируемых преступлениях. Приволжский районный суд Казани 26 января по ходатайству следствия изменил меру пресечения Мусину на домашний арест. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела.

«Верховный суд Татарстана подлил Мусину меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа», — сказал собеседник агентства.

По информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 млрд рублей.



Ранее суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого и разрешил ему прогулки: по решению суда Мусин имеет право на одну прогулку в день с 13:00 до 15:00.