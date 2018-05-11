Южнокорейские правоохранительные органы подозревают крупнейшую криптовалютную биржу в стране Upbit в мошенничестве. Об этом утром 11 мая сообщил портал Crypto of Korea, передает РБК . По информации журналистов, прокуратура Сеула, которая занимается финансовыми расследованиями, провела обыск в штаб-квартире торговой площадки 10 и 11 мая. Полицейские изъяли жесткие диски и учетные записи.

Компанию подозревают в том, что она переводила деньги со счетов клиентов на отдельные счета. Предполагается, что они принадлежат руководителям Upbit.

На данный момент информация о расследовании в отношении биржи не имеет официального подтверждения, однако ее подтвердили популярный южнокорейский новостной портал Etoday и ведущее СМИ Chosun.

В марте 2018 года прокуратура Сеула начала масштабное расследование в отношении местных криптовалютных торговых площадок. В начале апреля были задержаны четыре руководителя бирж, в том числе глава Coinnest, которого подозревают в растрате средств клиентов.

За последние сутки общая капитализация цифровых денег опустилась практически на 50 млрд долларов, среднерыночный курс биткоина вновь упал ниже отметки в 9 тыс. долларов, сейчас он составляет 8,695 тыс. долларов.