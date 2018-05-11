Снижение трансфертов в Пенсионный фонд РФ в поправках к проекту бюджета на 2018 и период 2019—2020 годов связано с ростом поступлений страховых взносов в 2017 году, говорится в сообщении Минфина РФ.

«В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда (трансферт на обязательное пенсионное страхование)», — отмечается в сообщении.