Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении ущерба лизинговой компании в размере около 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Первый заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Иваново. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы).

По версии следствия, в апреле 2015 года злоумышленник, используя учредительные документы фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, заключил с одной из ярославских лизинговых компаний соответствующие договоры, на основании которых завладел двумя автомобилями Toyota.

При этом ни на момент заключения договоров, ни после их заключения вносить лизинговые платежи мужчина не собирался. Имущество он продал по заниженной стоимости. Впоследствии автомобили были обнаружены на территории Казахстана и Грузии в пользовании лиц, которые не были осведомлены о характере их приобретения предыдущими владельцами.

Лизинговой компании причинен ущерб в размере чуть менее 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ярославский районный суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В подготовке фиктивных документов для заключения договоров лизинга злоумышленнику помогали неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.