Как изменился рынок МФО за 2017 год в цифрах

За 2017 год произошло очередное увеличение портфеля микрозаймов, в этот раз на 35%, что привело к суммарному увеличению рынка с 88 до 121 млрд. рублей.

Тенденция роста продолжается, при этом половина прироста (около 15 млрд. рублей) – это «токсичные», не работающие активы, растущие из-за просрочек по займам, в основном в сегменте «займов до зарплаты», которые копятся на балансах компаний.

Ожидается, когда регулятор в 2018-2019 годах внедрит новые нормы и ограничения, касающиеся выдачи краткосрочных займов до «зарплаты», уменьшит возможную сумму начисленных процентов с 3X до 1,5X, снизит максимальную ставку по займам «до зарплаты» с 2% до 1% в день, произойдет коррекция рынка в сильную сторону, многие мелкие МФО уйдут с рынка.

Как распределились показатели в 2017 году:

50% прирост был отмечен в портфеле краткосрочных микрозаймов;

показатели в сегменте «займы до зарплаты» выросли с 48% до 60% за год, что привлекло внимание со стороны ЦБ.

Если сравнивать цифры за 2016 год, то в 2017 году микрозаймов было выдано на 35 млрд. рублей больше. Такой стремительный рост и стал причиной попадания этого сектора экономики под прицел Центрального Банка. Модель наращивания портфеля за счет небольших краткосрочных займов физическим лицам позволила показателям стремительно увеличиться, но доля просрочек при этом составила до 60%.

Какие ужесточения ждет рынок МФО?

ЦБ ранее объявил о намерениях снизить процентную ставку для «займов до зарплаты» с 2% до 1% в день. Также регулятор планирует запретить пролонгацию договоров, что негативно скажется на рентабельности МФО, функционирующих в этом сегменте. Подобные жесткие меры направлены, в первую очередь, на защиту заемщиков, а также на снижение аппетитов микрофинансовых организаций. Нововведения позволят сместить фокус внимания с наращивания количества МФО на их качество. Планируется введение требований к расчетно-долговой нагрузке клиентов для рынков потребительского кредитования и МФО.

Будущее за МФК

Изменения в регулировании сделают уязвимыми более половины организаций, специализирующихся на микрозаймах «до зарплаты». Акцент сместится в сторону выдачи займов под залог автотранспорта и недвижимости. Сроки действия договоров займа также увеличатся до 6-12 месяцев.

При таких обстоятельствах уверенно себя чувствовать будут микрофинансовые компании, в особенности те, которые работают в сегменте залогового кредитования. Требования к МФК изначально строже, чем к микрокредитным компаниям (МКК), но и возможностей этот статус предлагает больше. В этом случае осторожная стратегия наращивания портфеля в МФК выглядит более выигрышно, чем стремительная динамика в МФО, которая, возможно, станет причиной «перегрева» этого сегмента.

По словам генерального директора МФК « ИнкассоЭксперт » Станислава Якова, на данный момент МФК можно смело назвать альтернативой банкам со схожими инструментами контроля, но с возможностью получать более существенный доход от инвестиций. К тому же «ИнкассоЭксперт» – одна из немногих компаний, которая предлагает своим клиентам двойную защиту, ведь риски застрахованы и обеспечены залогом.

«ИнкассоЭксперт» придерживается консервативной стратегии действий, обеспечивая все займы залогом, тем самым, защищая своих инвесторов. Для клиентов предусмотрена возможность расторгать договор досрочно без штрафов и потери процентов. Займы малому и среднему бизнесу выдаются после детального анализа организации, под поручительство гендиректора или учредителя, под залог недвижимости или транспорта. Требования к подобным заемщикам со стороны банков более жесткие. 91% отказов со стороны банков за 2017 год в предоставлении займов МСБ тому подтверждение. Данная стратегия позволила компании увеличить свой портфель с 200 до 400 млн. рублей за 2017-ый год.

Специалисты МФК «ИнкассоЭксперт» используют в процессе работы современные и понятные инструменты для оценки заемщиков. Несмотря на лояльность компании, займы получают всего лишь 18% обратившихся в компанию. «Организация сосредоточивает свои силы в основном на улучшении качества портфеля займов, при этом, темпы роста уходят на второй план, но, тем не менее, они плановые» – отмечает Станислав Ясаков.

Расширенные возможности МФК (привлечение денег физических лиц в размере от 1,5 млн. рублей, возможность выдавать крупные и мелкие займы, доступ к данным заемщика) делают это направление финансового рынка более перспективным, чем МКК на фоне ужесточений и ограничений регулятора. Порог входа на рынок новых МФО повысился из-за высокого регулятивного давления и снижения максимальных процентов по займам. Это, в свою очередь, очистит сегмент от слабых игроков, оставив только конкурентоспособные и стабильные компании.

Источник: МФК "ИнкассоЭксперт"