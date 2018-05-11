Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу представителей Telegram на незамедлительную блокировку мессенджера в России из-за недостатков, которые суд обязал исправить до 4 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«10 мая 2018 года в Таганский районный суд Москвы поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram. Рассмотрев поданную частную жалобу, судья пришел к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, предоставлен срок для исправления недостатков до 4 июня. Если заявитель не согласен с решением суда, то ему надлежит представить в суд апелляционную жалобу с указанием числа лиц, участвующих в деле, приложив к жалобе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины», — сообщили в суде.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Верховный суд России ранее отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ. Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать этот приказ противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. Представители мессенджера обжаловали это решение в апелляционной инстанции Верховного суда.