Арбитражный суд города Москвы в первой инстанции постановил принять обеспечительные меры в виде наложения ареста в пользу Сбербанка России на имущество Международного Банка Азербайджана (МБА) на сумму не более 21,3 млн долларов США (размер задолженности МБА перед Сбербанком по кредитному договору от 2016 года). Арест, в частности, наложен на долю в 41,6% в уставном капитале банка «МБА-Москва». Это следует из определения суда, с которым ознакомился портал Банки.ру.

Помимо прочего, определение подразумевает запрет для столичного управления ФНС совершать регистрационные действия в отношении указанной доли (41,6%) Международного банка Азербайджана в уставном капитале банка «МБА-Москва». Рыночная стоимость доли уставного капитала Международного Банка Азербайджана в размере 41,6% оценивается в 1,3 млрд рублей.

Банк «МБА-Москва» был учрежден в январе 2002 года Международным Банком Азербайджана, подконтрольным правительству республики. В качестве основных задач банка заявлялись развитие торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, обслуживание проживающих в России выходцев из республики, представление интересов материнского банка в РФ. В 2008—2009 годах Международный Банк Азербайджана начал испытывать трудности, спровоцированные ростом доли проблемных кредитов на балансе. Регулярные операции по докапитализации банка, проводимые правительством Азербайджана, и увеличение доли государства в капитале кредитной организации до 90% не смогли кардинально изменить ситуацию.

Во II квартале 2017 года было объявлено о планах обменять внешние обязательства азербайджанского МБА на сумму 3,3 млрд долларов США, включая еврооблигации, межбанковские кредиты и торговое финансирование, на долгосрочные суверенные еврооблигации Азербайджана с дисконтом. Между тем, банк «МБА-Москва» утверждал, что реструктуризация внешних обязательств Международного Банка Азербайджана не повлияет на деятельность дочернего банка.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2018 года банк «МБА-Москва» находится на 171 месте по активам (согласно отчетности РСБУ).



Согласно материалам дела, в мае 2017 года Насиминский районный суд города Баку Азербайджанской Республики в порядке особого производства, не предполагающего разрешение спора о праве, удовлетворил заявление МБА о начале процедуры добровольной реструктуризации обязательств. Позже, в июле того же года, Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка по заявлению МБА признал решение Насминского районного суда и установил мораторий в отношении активов кредитной организации, находящихся на территории США, а также судебный запрет на возбуждение или привидение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

«Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО «Сбербанк» лишен возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США, — говорится в текущем определении арбитражного суда Москвы. — Кроме того, 14 марта 2018 года на общем собрании акционеров МБА принято решение о ликвидации ООО «Банк «МБА-Москва» на территории Российской Федерации, что подтверждается информацией, размещенной в открытом доступе на сайте ОАО «Международный Банк Азербайджана». Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО «Сбербанк» к ОАО «Международный Банк Азербайджана» и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru