Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с августа 2017 года к апрелю 2018 года снизилась на 4%, до 258,3 рублей в месяц, следует из отчета агентства Content Review. В апреле 2016 года этот показатель составлял 203 рублей, пишет «Коммерсант».

При этом в Москве связь стала менее доступной — средний минимальный тариф с августа 2017 года увеличился на 8%, до 350 рублей в месяц. Таким образом, Москва опустилась на четыре позиции и заняла шестое место среди российских регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения.

Регионами с самой доступной мобильной связью стали Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Магаданская область и Чукотский АО. Наименее доступная связь в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Брянской области и Кабардино-Балкарии.

Снижение тарифов аналитики связывают с тем, что большинство федеральных операторов весной 2018 года предложили абонентам тарифы-конструкторы, которые позволяют менять набор услуг связи в пакете. «Введение такой модели сделало ценообразование более прозрачным для абонентов и позволило предложить им гораздо большее количество комбинаций тарифов, что позволяет экономить», — отметил руководитель Content Review Сергей Половников.

Кроме того, на фоне усиления конкуренции операторы временно отошли от практики повышения цен на архивные тарифы, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Изменения в тарифах за последние месяцы коснулись не более чем 20–30% абонентов, считает он. В регионах на снижение цены могло повлиять обострение конкуренции в конце 2017 года, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В Москве же рост в 8%, о котором говорит Content Review, мог затронуть только 10% абонентов, считает он, уточняя, что в столице в принципе больше пользуются более дорогими тарифами. С учетом этого данные исследования не вполне показательны, уверен он: в нем делается акцент не на всех категориях абонентов, а только на тех, кто пользуется минимальными тарифными планами.