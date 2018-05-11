МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств, пишет «Коммерсант».



Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова еще 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда.

Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений — Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу. Однако дожидаться истечения данного срока следователь не стал.

На днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. По данным издания, из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.

По данным газеты, никто из троих предполагаемых организаторов ОПС свою вину не признал. В частности, они обратили внимание следователя на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в одном из инкриминируемых братьям эпизоде. По этому поводу было направлено и заявление в правоохранительные органы. Кроме того, следователю якобы было сообщено, что результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, которые легли в основу обвинения, не подтверждаются оценками экспертов.