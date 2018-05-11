Солид Банк уменьшил ставки по депозитам для юрлиц .

Солид Банк уменьшил ставки по депозитам для юрлиц .



Депозит «Солид-Доход» можно открыть теперь под 4—6,95% годовых в рублях в зависимости от срока и суммы (минус 0,75—1,2 процентный пункт) и под 0,75—2,75% годовых в долларах США (минус 0,5—1 п. п.). Срок депозита — от 1 до 730 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

«Солид-Комфорт» размещается под 5,15—5,85% годовых в рублях (минус 1 п. п.), и под 0,4—3,2% годовых в долларах США (минус 0,5 п. п.). Срок депозита — от 32 до 730 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение не менее 1/10 от первоначальной суммы договора. Частичное снятие до 30% от текущей суммы депозита не чаще 1 раза в 180 календарных дней.

«Солид-Партнер» доступен под 5,4—7,35% годовых в рублях (минус 1 п. п.), и под 1,75—3% годовых в долларах США (минус 0,5 п. п.). Срок — от 91 до 730 дней. Минимальная сумма — 1 млн рублей. Возможно пополнение — не менее 1/10 от первоначальной суммы договора и частичное изъятие до неснижаемого остатка не менее 70% от первоначальной суммы депозита.