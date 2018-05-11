Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, которая позволит пользователям соцсети совершать электронные платежи. Об этом сообщает американский телеканал Cheddar, специализирующийся на финансовой информации, со ссылкой на свои информированные источники, передает РБК.

«Они [команда Facebook] очень серьезно относятся к этому», — приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

По информации телеканала, Facebook начал изучать технологию блокчейна около года назад. Тогда этим занимался единственный человек из команды соцсети по корпоративному развитию — Морган Беллер. В частности, она изучала вопрос, как соцсеть может использовать новые технологии, поддерживающие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum.

Однако на этой неделе издание Recode сообщило, что Facebook создает подразделение для изучения технологии блокчейн. В команду вошли не менее десяти сотрудников Facebook, а возглавит ее вице-президент компании, отвечающий за приложение Messenger, Дэвид Маркус.

«Как и многие другие компании, Facebook исследует способы использования технологии блокчейн. Эта новая небольшая команда будет изучать множество различных приложений», — приводит телеканал Cheddar заявление представителя Facebook. «Нам больше нечего добавить», — заключил он.

В феврале Маркус в интервью на одной из конференций уверял, что Facebook не планирует в ближайшее время интегрировать криптовалюту в свои приложения. «Платежи с использованием криптовалюты на данный момент слишком дороги, очень медленны, поэтому различным сообществам, использующим технологии блокчейна и другие, необходимо исправить все проблемы, а затем, когда это произойдет, возможно, мы что-нибудь и сделаем», — сказал тогда он.

В начале этого года Facebook ввел запрет на размещение на платформе соцсети рекламы криптовалют, бинарных опционов и ICO. Подобная мера, как уточнялось в сообщении компании, призвана «повысить целостность и безопасность рекламы финансовых продуктов» в соцсети. Позднее к такому решению Facebook присоединилась материнская компания Google — Alphabet Inc., а также Twitter.