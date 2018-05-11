Проблемные активы банка «ФК Открытие» на начало 2018 года превышали 420 млрд рублей (6,8 млрд рублей), следует из материалов бизнес-плана банка, с которыми удалось ознакомиться Reuters и которые подтвердил сотрудник одного из госбанков, обсуждавший ситуацию с руководством «ФК Открытие».

Из документа, с которым ознакомился Reuters, следует, что непрофильные активы банка поделены на две категории: Legacy, нерыночные проблемные активы, и Strategy, рыночные активы, требующие отдельных стратегий, так как их ликвидность ограничена. В первую категорию — Legacy — попадают активы на 310,8 млрд рублей, связанные с «Открытие Холдингом», «Росгосстрахом» и другими компаниями бывших собственников, в том числе владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, говорится в документе.

В этой категории есть как кредиты, так и инвестбанковские сделки, в том числе, осуществленные по распоряжению прежних руководителей банка, говорится в документах. Также есть сделки, которые прошли еще на балансе Номос-Банка и Ханты-Мансийского Банка до покупки их «Открытием».

Ко второй категории, как следует из материалов, относятся: большая позиция в акциях, например ВТБ и Qiwi, что затрудняет банку рыночную продажу актива; неторгуемые бумаги, а также «специальные ситуации» — сюда банк относит получение контроля над группой компаний «Геотек». Кроме того, к категории Strategy банк относит кредиты компании ОВК, которую считает пограничной между двумя категориями, следует из документа. Всего в Strategy попали активы на 112 млрд рублей.

Судя по документам, основные проблемные активы банка связаны с «Открытие Холдингом» и ОВК — риски, которые банк принял на этих клиентов, обернулись для него нарушением норматива Н6.