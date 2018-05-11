Судя по документам, основные проблемные активы банка связаны с «Открытие Холдингом» и ОВК — риски, которые банк принял на этих клиентов, обернулись для него нарушением норматива Н6.
Проблемные активы банка «ФК Открытие» на начало 2018 года превышали 420 млрд рублей (6,8 млрд рублей), следует из материалов бизнес-плана банка, с которыми удалось ознакомиться Reuters и которые подтвердил сотрудник одного из госбанков, обсуждавший ситуацию с руководством «ФК Открытие».
Из документа, с которым ознакомился Reuters, следует, что непрофильные активы банка поделены на две категории: Legacy, нерыночные проблемные активы, и Strategy, рыночные активы, требующие отдельных стратегий, так как их ликвидность ограничена. В первую категорию — Legacy — попадают активы на 310,8 млрд рублей, связанные с «Открытие Холдингом», «Росгосстрахом» и другими компаниями бывших собственников, в том числе владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, говорится в документе.
В этой категории есть как кредиты, так и инвестбанковские сделки, в том числе, осуществленные по распоряжению прежних руководителей банка, говорится в документах. Также есть сделки, которые прошли еще на балансе Номос-Банка и Ханты-Мансийского Банка до покупки их «Открытием».
Ко второй категории, как следует из материалов, относятся: большая позиция в акциях, например ВТБ и Qiwi, что затрудняет банку рыночную продажу актива; неторгуемые бумаги, а также «специальные ситуации» — сюда банк относит получение контроля над группой компаний «Геотек». Кроме того, к категории Strategy банк относит кредиты компании ОВК, которую считает пограничной между двумя категориями, следует из документа. Всего в Strategy попали активы на 112 млрд рублей.
Судя по документам, основные проблемные активы банка связаны с «Открытие Холдингом» и ОВК — риски, которые банк принял на этих клиентов, обернулись для него нарушением норматива Н6.
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