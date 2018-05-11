Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату. Об этом рассказал РБК источник в его окружении, подтвердили федеральный чиновник и один из сотрудников ведомства.

Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — «достойная кандидатура», прокомментировал федеральный чиновник.

Ранее «Ведомости» сообщили про полученное Кудриным предложение возглавить Счетную палату. Кудрин сообщил изданию, что согласился «серьезно подумать» над предложением «Единой России». Представитель Кудрина также сообщил РБК, что тот обдумывает поступившее предложение.

Президиум фракции «Единой России», на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая . «Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение», — пояснял первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой. Консультации о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в парламенте 10 мая, ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер называл Счетную палату важной экспертной структурой, руководитель которой должен быть человек с «большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления».

Сначала «Единая Россия» собиралась выдвинуть на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он решил, что работать вице-спикером ему «интереснее».

По словам первого зампредседателя фракции Исаева, среди других кандидатов на Счетную палату в нижней палате обсуждались глава комитета по финансовому рынку и председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Ранее источники РБК сообщали, что обсуждался вариант возвращения Кудрина во власть. Обсуждались планы, согласно которым экс-министр финансов займет должность заместителя или первого заместителя главы администрации президента и будет курировать экономику. Согласно другому сценарию, Кудрин мог стать вице-премьером.