Сбербанк предлагает создать регуляторную песочницу (тестовая площадка) на базе Банка России в Татарстане для развития исламского банкинга, заявил ТАСС советник зампредседателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде в кулуарах Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

«Мы хотим, чтобы регуляторная песочница была бы создана на базе ЦБ в республике Татарстан, чтобы можно было тестировать исламские продукты и услуги, то есть завести в эту лабораторию продукт, отработать, выявить гепы и в рамках гепов разработать инструкцию», — сказал он.

В феврале Сбербанк сообщал, что планирует открывать «исламские окна» в своих подразделениях. Это специальные окна, где клиенты обслуживаются по нормам партнерского банкинга, учитывающего требования ислама.

«У нас сейчас идет работа с KPMG по исламским окнам, они нам готовят стратегию, как и где открывать и с какой продуктовое линейкой. Мы хотим не просто открыть окно, а концептуальном подойти к этой идее. Думаю, в июне получим стратегию и дальше под нее будет развивать план мероприятий — начинать будем с Казани, Грозного и Уфы . Я лично вижу «исламские окна» в качестве отдельных офисов, то есть это будет офис с индивидуальном оформлением, подготовленными кадрами, на 100% сфокусирован на партнерский банкинг», — объяснил Гурбан-Заде.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.