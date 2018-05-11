Дочернее предприятие «Ростелекома» — «РТЛабс» и компания VisionLabs объявляют о стратегическом партнерстве и начале разработки инновационного биометрического решения «безбумажный банк». Об этом рассказали в пресс-службе VisionLabs.

Решение позволит не только собирать биометрические данные клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса и подтверждать их личности, но и создать хранилище контрольных биометрических шаблонов сотрудников банка для авторизации их доступа к информационным системам кредитного учреждения и подтверждения полномочий для проведения операций. Новый сервис будет действовать параллельно с единой биометрической системой, которая, в свою очередь, предназначена для удаленного открытия счетов, вкладов и оформления кредитов.

«Безбумажный банк» будет применяться во многих операционных процедурах банковских организаций: к примеру, позволит контролировать доступ сотрудников фронт-линии и прямых продаж к программному обеспечению, а также обеспечивать мониторинг выполняемых ими операций. Решение также предполагает подтверждение личности клиентов банка при обслуживании в отделениях.

«Системы распознавания лиц в современном мире внедряются повсеместно и делают многие сферы более удобными и безопасными. Внедрение технологий распознавания в банке позволит и сотрудникам, и клиентам воспользоваться прежними услугами на новом уровне комфорта и доступности, ускорит многие банковские процессы. Несомненно, «безбумажный банк» — это банк будущего», — комментирует генеральный директор и основатель компании VisionLabs Александр Ханин.

«Использование биометрических технологий не только улучшает качество обслуживания клиентов банка и условия работы его сотрудников, но и значительно повышает уровень внешней и внутренней информационной безопасности кредитной организации. Появление «безбумажного банка» — прорывной этап в формировании цифровой реальности. Также стоит упомянуть о значимости проекта в вопросах сохранения экологии. Отказ от бумажного документооборота и переход «в цифру» — перспектива ближайшего будущего во многих отраслях нашей жизни», — отмечает генеральный директор «РТЛабс» Михаил Бондаренко.

Стоимость внедрения подобной технологии в банковские структуры широко не публикуется, однако если говорить о том, будут ли оправданы затраченные на нее средства, то ответ, однозначно, положительный, - считает ведущий аналитик Центр современных инвестиционных технологий Денис Владимиров.



Ранее о введении идентификации по биометрии объявил крупнейший банк Крыма — РНКБ. Данная технология позволяет клиентам и персоналу беспрепятственно проходить в помещения банка без использования документов, идентифицирующих личность.

В Сбербанке также тестируют несколько биометрических технологий для физического доступа. Например, технология доступа по биометрии лица уже используется в виде пилотного проекта в Москве, в здании на Кутузовском проспекте.

В феврале «Ростелеком» представил первую рабочую версию единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ.

Масштабный запуск единой биометрической системы планируется 1 июля 2018 года.

В тестировании единой биометрической системы принимают участие 12 кредитных организаций. Как сообщил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов, это ряд крупнейших участников рынка: Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Почта Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «Ак Барс», СКБ-Банк, Промсвязьбанк и Хоум Кредит Банк.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru