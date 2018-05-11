Для поддержки инвестиций в высокотехнологичные компании предлагается создать фонд фондов с участием НПФ и институтов развития. Об этом говорится в письме Минэкономразвития, пишут «Известия» .

Фонд планируется создать в форме комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ): в него могут входить любые активы, кроме наличных денег. Это позволит инвестировать пенсионные резервы в венчурные проекты и фонды прямых инвестиций.



Идея находится в стадии обсуждения, Минэкономразвития собирает мнения всех заинтересованных участников, отметили в министерстве. В ЦБ, который регулирует деятельность НПФ, ответили, что изучат инициативу в случае ее поступления.

Венчурные инвестиции сопряжены с повышенным риском, но потенциально более доходны. Сейчас стратегия ЦБ предполагает максимальное ограничение рискованных инвестиций пенсионных денег, отметил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков. В других странах НПФ могут инвестировать часть портфеля в потенциально доходные проекты и бумаги, требования предъявляются именно к структуре портфеля, а не к каждой инвестиции, как это делается в России, добавил он.



Доходность от прямых инвестиций составляют 15—20% годовых, у венчурных проектов — 25—30%, а такую доходность в России мало где можно найти, отметил доцент РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. Но такие инвестиции сопряжены с высоким риском: пять из десяти проектов не окупаются, подчеркнул он. Поэтому на инвестиции в такие проекты можно направлять не более 10% портфеля НПФ. При доходности 20% годовых они добавят всему портфелю 2%, что не позволит обеспечить индексацию пенсии выше инфляции, тем не менее это позитивный шаг, отметил эксперт.

Создание такого фонда — это скорее помощь бизнесу, чем возможность ускоренными темпами проиндексировать пенсии, резюмировал он.