Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Аресбанку на уровне «ruВВ-». Прогноз по рейтингу — «стабильный», следует из релиза RAEX.

«Рейтинг обусловлен слабыми оценками бизнес-профиля, качества активов и корпоративного управления, высокой достаточностью капитала и способностью к его генерации, а также адекватной ликвидной позицией... Слабая оценка бизнес-профиля отражает узкую специализацию банка и слабые конкурентные позиции на федеральном банковском рынке (банк не занимает значимых позиций ни в одном из направлений деятельности и является преимущественно расчетным банком финансово-промышленной группы компаний собственников банка). Несмотря на то, что банк занимает хорошие позиции в своей узкой нише работы с фармацевтическими компаниями, отмечается почти полное отсутствие компетенций рыночного «потокового» кредитования, что повышает уязвимость бизнес-модели к отдельным решениям бенефициаров или законодательным ограничениям», — отмечается в сообщении.



