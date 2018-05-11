Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruA». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.

«Изменение рейтинга связано с ужесточением методологических подходов агентства в части оценки конкурентных позиций и стратегических рисков бизнес-модели банка на долгосрочном горизонте. Ограничивает уровень рейтинга высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (на 1 апреля 2018 года на Челябинскую область приходится 100% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля) при слабых конкурентных позициях на федеральном уровне (99-е место по активам в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 1 апреля 2018 года). Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинг оказала зависимость банка от средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей как основного источника фондирования», — отмечается в релизе.

По мнению RAEX, ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень достаточности собственных средств (на 1 апреля 2018 годаН1.0=25%; Н1.2=21%; Н1.1=21%; Н1.4=14%) и устойчивость капитала к обесценению активов (по состоянию на 1 апреля 2018 года полное обесценение свыше 33% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала).