Предложение о том, чтобы законодательно разрешить три подряд президентских срока для одного и того же человека, не стоит в повестке дня главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение властей Чечни.

«Это не вопрос, который на повестке дня президента», — заявил представитель Кремля журналистам. Он также напомнил, что глава государства неоднократно озвучивал свою позицию по поправкам в Конституцию. В частности, в марте Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять основной закон. Заданный ему тогда вопрос касался возможного увеличения лимита сроков пребывания на посту главы государства. «Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы, — сказал российский лидер. — И у меня нет таких планов на сегодняшний день».



Парламент Чечни в четверг единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Согласно Конституции, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд.