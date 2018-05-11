Профицит федерального бюджета в 2018 году может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита в 1,27 трлн. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

Как отмечается в законопроекте, Минфин ожидает профицита бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП.

При этом доходы бюджета составят 17,032 трлн вместо 15,257 трлн рублей, прогнозировавшихся ранее в законе о федеральном бюджете. Расходы при этом увеличатся незначительно — до 16,591 трлн рублей с 16,529 трлн.

Верхний предел государственного внутреннего долга России на 1 января 2019 года должен составить 10,281 трлн рублей вместо запланированных в законе 10,502 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 61,9 млрд долларов, или 49,5 млрд евро (ранее — 71,6 млрд долларов, или 59,7 млрд евро).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что бюджет будет скорректирован в этом году из-за увеличения доходов по сравнению с утвержденным планом. В 2017 году дефицит сложился на уровне 1,4% ВВП, хотя прогнозировался на уровне 2,2% ВВП.

В закон о бюджете также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018-го.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицита федерального бюджета РФ в 1,2% ВВП в 2018 году. При этом в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около 60 млрд долларов по текущему курсу).



На фоне роста цены на нефть МЭР предложило повысить базовый прогноз средней цены на Urals до 61,4 доллара за баррель с прежних 43,8 за баррель.