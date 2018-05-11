Новые поправки в бюджет не учитывают апрельское расширение антироссийских санкций США и задачи, которые в своем послании 1 марта поставил президент Владимир Путин. Помимо того, что эти факторы не учтены в предложенных корректировках на 2018 год, правительство решило не обновлять и социально-экономический прогноз на следующие два года, следует из пояснительной записки (есть у РБК) к проекту поправок в бюджет.