Президент РФ Владимир Путин на данный момент не принимал никаких конкретных решений в отношении будущего трудоустройства главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Об этом сообщил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, передает ТАСС .

«Пока каких-то решений президентом не принималось на этот счет, — заверил он. — Если и когда они будут приняты, мы сразу об этом сообщим, но пока не было никаких решений».

Песков напомнил, что Кремль никогда не анонсирует предстоящих кадровых решений.

При этом ранее сообщалось, что большинство во фракции «Единая Россия» в Госдуме склоняется в пользу того, чтобы предложить президенту кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом в пятницу рассказал ТАСС один из участников оперативного совещания руководства парламентского большинства, на котором обсуждалась кандидатура от фракции на должность председателя контрольного ведомства. По словам собеседника агентства, несмотря на разность мнений, большинство депутатов от фракции склоняются к тому, что Кудрин в целом соответствует этой должности. Он сообщил, что встреча с кандидатом на должность председателя Счетной палаты запланирована на 14 мая.