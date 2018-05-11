За повышение пенсионного возраста в России выступают только 6% респондентов, за снижение — 35%, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Более половины (53%) считают нынешние значения пенсионного возраста (60 лет для мужчин и и 55 лет для женщин) оптимальными.

В среднем респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.



Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. В то же время среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края — 12%, 11% и 10% соответственно. В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. При этом он предупредил, что такое решение будет взвешенным и аккуратным.