Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало все рейтинги банка «Держава» по собственным причинам делового характера, следует из релиза Moody's.



На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги финучреждения в иностранной и национальной валюте находились на уровне «B3» со «стабильным» прогнозом, краткосрочные — на уровне «Not-Prime».