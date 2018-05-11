Отмечается, что с 1 июля 2018 года вступает в силу целый ряд ужесточающих требований для застройщиков, работающих на рынке долевого строительства.
Минстрой России поддержал ряд предложений крупнейших российских банков по контролю за денежными средствами участников долевого строительства при переходе на банковское сопровождение компаний-застройщиков, сообщили в ведомстве по итогам совещания у замглавы Минстроя Никиты Стасишина с представителями российской банковской системы.
«Не допускается открытие счетов (расчетных и эскроу) в иностранной валюте», — говорится в списке предложений банков, которые будут учтены при разработке поправок в действующее законодательство.
С 1 июля 2018 года вступает в силу целый ряд ужесточающих требований для застройщиков, работающих на рынке долевого строительства, и начнется переход на банковское сопровождение девелоперов. Реформа предполагает, в частности, принцип, по которому участник долевого строительства, заключая договор, перечисляет средства не застройщику, а на хранение в счет эскроу в банк до момента получения ключей. Банк будет контролировать движение средств на счетах застройщика и не допускать нецелевого расходования средств.
В ходе совещания было принято решение о необходимости более детального регулирования ряда предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» совместно с банковским сообществом.
Также министерство поддержало предложения банков о том, что в перечень разрешенных операций для застройщиков следует включить перечисление средств в другой банк в случае закрытия расчетного счета, и обязанность застройщика предоставить в банк документы о регистрации прав собственности и вводе объекта в эксплуатацию для снятия ограничений по использованию счетом.
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