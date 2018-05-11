США вместе с властями ОАЭ раскрыли схему, которая позволяла властям Ирана получать миллионы долларов на финансирование Корпуса стражей исламской революции, пишет РБК .

Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, власти Ирана и Центральный банк Исламской Республики злоупотребляли доверием юридических лиц в ОАЭ и с помощью валютных операций получали возможность переправлять миллионы долларов на поддержку Корпуса стражей исламской революции. При этом иранский ЦБ скрывал истинную цель этих операций.

По словам Мнучина, с помощью этих денег финансировалась деятельность корпуса, а также связанных с ним региональных организаций. Теперь, как отметил министр финансов, этот источник поступления денежных средств перекрыт.

Мнучин заявил, что США рассчитывают полностью остановить финансирование Корпуса стражей иранской революции, а потому вносят в санкционные списки людей и организации, которые могут быть к этому причастны. В данном случае туда попали несколько человек, которые действовали от имени корпуса и участвовали в валютных операциях.

В качестве примера Мнучин рассказал о попавшем под санкции Мохаммадрезе Хедмати, который переводил деньги из Ирана в ОАЭ и там конвертировал их в доллары при помощи обменного сервиса Rashed Exchange. Будучи исполнительным директором Rashed Exchange, Хедмати предоставлял властям ОАЭ подложные документы, скрывавшие истинную цель операции. В дальнейшем доллары перевозились в Иран при помощи специальных курьеров.



Созданный в 1979 году Корпус стражей исламской революции — военизированное формирование, задачей которого является оказание содействия армии в защите существующего в стране строя, содействие распространению ислама, ведение борьбы против «подрывных элементов» внутри самого Ирана. Верховным главнокомандующим корпуса является великий аятолла — духовный лидер иранских шиитов.